Путин заявил, что власти не будут давать указаний "Роснефти" и "Газпрому"

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин против административного давления в вопросе поставок газа "Восточной нефтехимической компании" (ВНХК), об этом он заявил в ответ на предложение своего помощника Андрея Белоусова установить конкретный срок по поставкам газа.

Ранее на совещании по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что отсутствие договоренности с "Газпромом" о газе для ВНХК ставит под угрозу срок реализации проекта.

"По поводу поставки газа — было ваше поручение правительству в данном случае принять меры для снабжения ВНХК природным газом со сроком до 1 марта. Оно пока не исполнено. Предлагаю, пользуясь тем, что здесь присутствует и руководство "Газпрома", и "Роснефти", все-таки это зафиксировать, все-таки тем более, что эти 2,3 млрд кубических метров — объем очень большой, и надо зафиксировать конкретный срок и принять соответствующее решение", — предложил Белоусов.

В ответ на такое предложение глава государства заявил, что считает, что отношения между двумя компаниями, даже если они сформированы с участием государства, должны решаться на рыночных принципах и без административного давления, но в рамках здравого смысла.

"Поэтому я прошу правительство, ну и администрацию в части экономического блока эту работу провести между компаниями и добиться решения. Но нужно ли "Газпрому" давать прямое указание со стороны правительства сделать то или другое, я думаю, нецелесообразно. "Газпром" все-таки акционерное общество со значительным участием иностранного капитала, так же как и "Роснефть". Мы можем и должны влиять на процессы, которые происходят между участниками экономической деятельности, но указаний давать не будем", — заявил российский лидер.