Сечин заявил об отсутствии договоренности с "Газпромом" по газу для ВНХК

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Отсутствие договоренности с "Газпромом" о газе для ВНХК (Восточная нефтихимическая компания) ставит под угрозу срок реализации проекта, заявил на совещании по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Ключевой проблемой для нас остаётся проблема обеспечение комплекса природным газом в полном объеме и готовность обеспечивать увеличение пропускной способности магистральных газопроводов к необходимому сроку — это второй квартал 2020 года. И здесь мы никак не можем получить окончательного решения, несмотря на все поручения, которые в адрес основного производителя газа были даны", — отметил Сечин.

"Это объем не очень большой — это 2,3 миллиарда кубометров газа, которые предназначены в основном для электрогенерации. В 2021 году мы должны ввести мощную электростанцию на 550 МВт, которая будет обеспечивать комплекс и ближайшие населенные пункты. В связи с отсутствием необходимых решений существует риск плановых сроков реализации проекта, ухудшения его экономических показателей. Мы ведём диалог с "Газпромом". "Газпром" предлагает найти ресурсы газа из периметра "Роснефти". Но у нас таких ресурсов о нет", — сказал Сечин.