Банк России выпускает новую инвестиционную монету "Георгий Победоносец"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Банк России 7 августа выпускает в обращение инвестиционную серебряную монету "Георгий Победоносец" номиналом 3 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Тираж монеты — до 500 тысяч штук, она имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Монета изготовлена качеством "анциркулейтед" (без зеркальной поверхности).

Отмечается, что выпускаемая монета является законным средством платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу без всяких ограничений.