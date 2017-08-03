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Экономика

России выгоднее поставлять газ в Евросоюз по Opal, считает эксперт

14:2503.08.2017
(обновлено: 14:45 03.08.2017)
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© Фото : PAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод OpalГазопровод Opal
© Фото : PAL Gastransport GmbH & Co. KG

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Прокачка газа по газопроводу Opal, в который поступает российское "голубое топливо" для Европы из морского трубопровода "Северный поток", гораздо выгоднее для "Газпрома", чем поставки через Украину, заявил РИА Новости заместитель гендиректора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: из-за транзита газа через OPAL Украина будет кричать, что ее грабят
После того, как на прошлой неделе были сняты обеспечительные меры, приостанавливавшие доступ "Газпрома" к дополнительным мощностям Opal, компания увеличила прокачки по этому газопроводу. По данным оператора Opal — Opal Gastransport GmbH & Co. KG (доля участия "Газпрома" — 49,98%, немецкой Wintershall — 50,02%) — объем прокачки газа по трубопроводу по итогам газовых суток 2 августа вырос почти 28%, до 72,5 миллиона кубометров. Газета "Ведомости" в четверг сообщила, что при этом снизилась заявка на транзит российского газа через Украину в Словакию.

"Конечно, речь идет не о Словакии, а о транзите газа в австрийский хаб Баумгартен, который является ключевым для Юго-Восточной и Центральной Европы, Словакия тоже здесь выступает транзитером газа, речь идет не о словацком рынке, а о рынке Юго-Восточной Европы. И на этот рынок можно поставлять газ через Украину, а можно через "Северный поток". Естественно, что более эффективный с точки зрения затрат маршрут используется в большем объеме при наличии такой возможности", — прокомментировал Гривач.

"Просто дешевле тариф (на прокачку газа по Opal — ред.). Там несколько долларов разница, если брать доставку в Баумгартен, а если говорить о доставке, допустим, на рынок Чехии или на юг Германии, то экономия существенно выше. Кроме того, не стоит забывать, что Opal является также совместной инвестицией "Газпрома" и Wintershall, то есть, это вдвойне более выгодное направление транспортировки", — пояснил эксперт, отметив, что "Газпром", таким образом, получит часть дохода от оплаты прокачки по Opal.

Суд и Opal

Дюссельдорф. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Бочкова
"Газпром экспорт" прокомментировал решение суда Дюссельдорфа по Opal
Opal не загружен полностью из-за регуляторных ограничений ЕС. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 миллиарда кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal, что соответствует примерно 10,2 миллиарда кубометров.

После этого президенты Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение ЕК может создать риск для поставок газа между двумя странами. А в декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд (суд ЕС), заявив, что принятое ЕК решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. В конце декабря суд в качестве обеспечительной меры приостановил решение ЕК. На прошлой неделе обеспечительные меры, приостанавливавшие доступ "Газпрома" к дополнительным мощностям Opal, были сняты.

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