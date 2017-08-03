В Кремле рассказали о принципе выбора маршрута поставок энергоресурсов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия при выборе маршрутов транспортировки энергоресурсов исходит из экономической целесообразности, остается и останется надежным гарантом энергобезопасности потребителей в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет не о политике, а о бизнесе. Если экономическая целесообразность сделать акценты на тех или иных маршрутах транспортировки, значит так и будем делать. Мы всегда говорили, что Россия являлась, является и будет оставаться надежным гарантом энергобезопасности своих потребителей, в том числе в Европе, и будет делать все необходимое для этого", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к перспективе частичного или даже полного отказа от транзита топлива через Украину.

Объем прокачки газа по трубопроводу Opal, в который поступает российский газ для Европы из морского "Северного потока", по итогам газовых суток 2 августа вырос почти на 28% — до 72,5 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора Opal. Днем ранее, 1 августа, на европейской платформе Prisma были проведены первые за долгое время суточные торги на свободные мощности Opal с бронированием на 2 августа. Это стало возможным после снятия европейскими судами обеспечительных мер, приостанавливавших доступ "Газпрома" к дополнительным мощностям Opal.

Из-за регуляторных ограничений Opal долгое время был загружен не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 миллиарда кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal, что соответствует примерно 10,2 миллиарда кубометров.

После этого президенты Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение ЕК может создать риск для поставок газа между двумя странами. А в декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что принятое ЕК решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. В конце декабря суд в качестве обеспечительной меры приостановил решение ЕК.