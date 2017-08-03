Эксперт: въезд машин с ДВС в крупные города вряд ли ограничат

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вероятность сценария, при котором власти РФ ограничат въезд машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в крупные города в пользу владельцев электромобилей низка, считает руководитель проекта "Авито Авто" Сергей Литвиненко.

Ранее в СМИ появилась информация о поручении премьера Дмитрия Медведева проработать ведомствам предложения "Камаза" о мерах господдержки электрического транспорта, в числе которых указывалось и возможное ограничение использования машин с двигателем внутреннего сгорания в крупных городах и на курортах.

"Вероятность такого сценария достаточно низка, поскольку с точки зрения администрирования подобных ограничений (это – ред.) довольно сложно и как показывает практика Москвы и Петербурга, и некоторых других городов, история с платными парковками является неплохой альтернативой подобной инициативе. В принципе, те бонусы для электротранспорта, которые есть на парковку, являются, в том числе, альтернативой (ограничению въезда машин с ДВС в города – ред.)", — сказал Литвиненко.

"Маловероятно, что такая мера может быть реализована в крупных городах. Это довольно сложно", — заметил он.