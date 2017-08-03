Володин рассказал, что пользуется картой "Мир"

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 3 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приобрел платежную карту "Мир", отметив, что ее использование защити финансы россиян.

Володин в ходе общения с участниками всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" отметил, что России удалось справиться с санкциями благодаря ряду ответственных решений.

"Например, это создание национальной платежной системы — карта "Мир". В этом году бюджетники будут переходить на карту "Мир". Я такую карту уже приобрел, потому что считаю, что это защита наших граждан и их финансов", — добавил спикер Госдумы.

Он также добавил, что благодаря санкциям России удалось вывести на рост сельское хозяйство. По мнению Володина, при этом в РФ нужно создавать условия для развития тех отраслей и сегментов экономики, которые в будущем будут доминировать, например, цифровую экономику.

"Цифровая экономика это то, что нас в ближайшие годы приведут к переосмыслению многих вопросов. Ряд профессий уйдут в прошлое, и нужно учитывать это в системе образования. Сегодня многие специальности в вузах надо переводить на новые направления, включая робототехнику, программирование", — заявил Володин.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир". Документ обязал банки до 1 июля обеспечить их прием во всех своих устройствах. С этой даты при обращении бюджетников за открытием новой банковской карты, банки будут обязаны выдавать карту "Мир". При этом полностью перейти на нее бюджетники должны до 1 июля 2018 года. Пенсионеры же смогут получить карты "Мир" взамен действующих по истечении их срока действия, но не позже 1 июля 2020 года.

Глава НСПК Владимир Комлев говорил, что карты "Мир" к концу 2020 года могут получить 65-70 миллионов россиян. До конца года планируется выпустить 20 миллионов таких карт. Причем такой же темп прироста, по мнению Комлева, сохранится и на 2018 год. В конце мая зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что объем эмиссии карт "Мир" к концу 2017 года составит 16-20 миллионов карт.