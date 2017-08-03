Путин призвал привлекать российских специалистов в дальневосточные проекты

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская обл.), 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал принимать аккуратные и гибкие решения для привлечения иностранных специалистов для реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке.

В четверг глава государства в рамках своей рабочей поездки в Амурскую область посетил новую Нижне-Бурейскую ГЭС, где провел совещание по реализации крупных инвестпроектов в Дальневосточном регионе.

Прежде всего, Путин отметил, что надо привлекать российских специалистов, и на этапе строительства, и в ходе эксплуатации новых предприятий.

"Важно по максимуму использовать кадровый потенциал дальневосточных компаний, училищ и так далее. И других учебных заведений", — сказал Путин.

"Что касается привлечения зарубежной рабочей силы, то здесь нужны очень аккуратные и гибкие решения, основанные на реальной, объективной потребности. Имею в виду и соответствующую квалификацию специалистов. Имею в виду, конечно, и обязательства при реализации проектов по связанному финансированию и так далее. Но повторю еще раз, мы, прежде всего, должны привлекать российских специалистов на всех этапах реализации этих проектов", — заявил глава государства.