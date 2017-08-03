Минэкономики ФРГ находится в контакте с ЕК по поводу реакции на санкции США

БЕРЛИН, 3 авг – РИА Новости, Маргарита Костив. Министерство экономики Германии находится в контакте с Еврокомиссией по поводу соразмерной реакции на санкции США в отношении России в случае их экстерриториального действия, сообщил РИА Новости представитель германского министерства.
Он подчеркнул, что экстерриториальные санкции являются нарушением международного права. "Поэтому мы их отвергаем", — сказал он. В то же время представитель министерства отметил, что перед введением санкций должны пройти консультации с союзниками, в первую очередь, с ЕС, и Германия всегда готова к диалогу.
По его словам, министерство спрогнозировать не может, насколько будут затронуты немецкие компании, это зависит от конкретных мер США.
Комментируя подписание закона глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что в Брюсселе займутся защитой экономических интересов ЕС "в том числе перед США". Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц в свою очередь отметил, что ЕС необходимо совместно отреагировать на санкции США и соблюсти европейские интересы.