Минэкономики ФРГ находится в контакте с ЕК по поводу реакции на санкции США

БЕРЛИН, 3 авг – РИА Новости, Маргарита Костив. Министерство экономики Германии находится в контакте с Еврокомиссией по поводу соразмерной реакции на санкции США в отношении России в случае их экстерриториального действия, сообщил РИА Новости представитель германского министерства.

"Если США действительно вводят экстерриториальные санкции, Европейскому союзу предстоит рассмотреть соразмерную реакцию на них. Здесь мы находимся в контакте с Еврокомиссией", — сообщил он.

Он подчеркнул, что экстерриториальные санкции являются нарушением международного права. "Поэтому мы их отвергаем", — сказал он. В то же время представитель министерства отметил, что перед введением санкций должны пройти консультации с союзниками, в первую очередь, с ЕС, и Германия всегда готова к диалогу.

По его словам, министерство спрогнозировать не может, насколько будут затронуты немецкие компании, это зависит от конкретных мер США.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Он расширяет ряд секторальных санкций, в частности сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Закон также корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Комментируя подписание закона глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что в Брюсселе займутся защитой экономических интересов ЕС "в том числе перед США". Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц в свою очередь отметил, что ЕС необходимо совместно отреагировать на санкции США и соблюсти европейские интересы.