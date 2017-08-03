Минтранс раскритиковал идею ограничить въезд машин с ДВС в крупные города

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Технически РФ не готова вводить ограничение на въезд автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в крупные города и на курорты, сообщил РИА Новости замглавы Минтранса Николай Асаул.

Ранее в СМИ появилась информация о поручении премьера Дмитрия Медведева проработать ведомствам предложения "Камаза" о мерах господдержки электрического транспорта, в числе которых указывалось и возможное ограничение использования машин с двигателем внутреннего сгорания в крупных городах и на курортах.

"Это более радикальная форма нашей концепции. Наша концепция, что надо постепенно повышать экологический класс (автомобилей — ред.). А там концепция сразу перейти на нулевые выбросы. Я считаю, что технически мы к этому не готовы. Вопрос ведь еще: с какого года? Это же такая, на уровне лозунгов фраза — давайте запретим. Где и когда? Завтра? Весь город закроем? Через 20 лет — не знаю, может быть это и произойдет", — сказал Асаул.