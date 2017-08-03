В Совфеде призвали ответить на новые санкции США диверсификацией экономики

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Санкции США могут негативно сказаться на инвестиционных проектах, нужна диверсификация экономики России, импортозамещение в стратегических отраслях, заявил РИА Новости в четверг замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.
Закон также предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. В законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".
Москва, в свою очередь, уже отметила всю противоречивость заявлений заокеанских партнеров и призывала лично Трампа выразить свое мнение. "Для развития двусторонних отношений это достаточно важно", — добавил парламентарий.
Экономическое развитие РФ
По мнению Васильева, новые санкции, конечно, ограничивают свободу действий по привлечению капитала в Россию, и это не может не сказаться на развитии экономики.
Между тем, отменить американские санкции сможет только конгресс. "Поэтому рассчитывать на то, что в среднесрочной перспективе санкции будут смягчены, не приходится", — считает политик.
"В этой связи возникает вопрос: каким образом можно нивелировать негативные последствия непоступления "длинных денег". Выход один — развитие импортозамещения в самых важных стратегических отраслях — от сельского хозяйства до обороны, и диверсификация российской экономики", — уверен он.
Европейский энергетический рынок
Васильев также отметил, что европейские коллеги выражают не меньшую обеспокоенность тем, что санкции затронут европейский бизнес, особенно немецкие компании, многие из которых традиционно тесно сотрудничают с РФ в энергетическом секторе.
"И если бы США смогли плотно войти на европейский рынок энергоресурсов, выдавив других игроков, то рано или поздно они начнут диктовать невыгодные условия Европе", — полагает сенатор. К счастью, в ЕС это понимают: не случайно глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль высказался за постепенную отмену санкций в отношении России, сказал российский парламентарий.