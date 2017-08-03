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Экономика

В Совфеде призвали ответить на новые санкции США диверсификацией экономики

Сюжет:
Новые санкции США против России (188)
13:0003.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фотоЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Санкции США могут негативно сказаться на инвестиционных проектах, нужна диверсификация экономики России, импортозамещение в стратегических отраслях, заявил РИА Новости в четверг замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел заседание попечительского совета Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. 2 августа 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент США Дональд Трамп в среду подписал новый пакет антироссийских санкций. Закон, в частности, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Закон также предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. В законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту  "Северный поток-2".

Северный поток - 2
"Северный поток-2"

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia / Anton Gvozdikov
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"Не было никаких сомнений, что президент США Дональд Трамп подпишет закон о санкциях против России. Так и произошло. Хотя его доверенные лица от имени президента, в том числе, говорят о том, что Трамп не в восторге от этого. Однако, на мой взгляд, эпоха самостоятельных политиков в Америке давно закончилась и президент, как и любой другой американский гражданин, давно не свободен в принятии каких-либо серьезных политических решений", — считает Васильев.

Москва, в свою очередь, уже отметила всю противоречивость заявлений заокеанских партнеров и призывала лично Трампа выразить свое мнение. "Для развития двусторонних отношений это достаточно важно", — добавил парламентарий.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Экономическое развитие РФ

По мнению Васильева, новые санкции, конечно, ограничивают свободу действий по привлечению капитала в Россию, и это не может не сказаться на развитии экономики.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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"Рынок так называемых "длинных денег" ограничен. Уже на сегодняшний день существует достаточно много ограничений доступа России на мировые финансовые рынки, а после вступления закона в силу этих ограничений станет еще больше", — подчеркнул сенатор.

Между тем, отменить американские санкции сможет только конгресс. "Поэтому рассчитывать на то, что в среднесрочной перспективе санкции будут смягчены, не приходится", — считает политик.

"В этой связи возникает вопрос: каким образом можно нивелировать негативные последствия непоступления "длинных денег". Выход один — развитие импортозамещения в самых важных стратегических отраслях — от сельского хозяйства до обороны, и диверсификация российской экономики", — уверен он.

Европейский энергетический рынок

Васильев также отметил, что европейские коллеги выражают не меньшую обеспокоенность тем, что санкции затронут европейский бизнес, особенно немецкие компании, многие из которых традиционно тесно сотрудничают с РФ в энергетическом секторе.

Флаги США и Евросоюза перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / str / belga
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"Россия — естественный крупнейший партнер на европейском пространстве, и такие тесные связи между нашими странами абсолютно оправданы в отличие от Соединенных Штатов, которые далеко", — сказал законодатель.

"И если бы США смогли плотно войти на европейский рынок энергоресурсов, выдавив других игроков, то рано или поздно они начнут диктовать невыгодные условия Европе", — полагает сенатор. К счастью, в ЕС это понимают: не случайно глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль высказался за постепенную отмену санкций в отношении России, сказал российский парламентарий.

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Экономика
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Популярные комментарииВсе комментарии
RUKAPOMOHI
Как, опять, импортозамещение? Ну и у кого на этот раз будем закупать "белорусские мидии"?
13:15
03.08.2017
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