Минэнерго приняло меры для предотвращения аварий после блэкаута в ДФО

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская обл.), 3 авг — РИА Новости. Минэнерго РФ приняло все необходимые меры, чтобы свести к минимуму риск повторения аварий, подобных масштабному энергосбою 1 августа на Дальнем Востоке, заявил глава министерства Александр Новак.

Во вторник в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных ЛЭП, вследствие чего объединенная энергосистема Дальнего Востока разделилась на две части, в одной из которых наблюдался избыток мощности, в другой – дефицит. Вынужденно снизили нагрузку ряд электростанций. На пике сбоя без электричества оставались более 1,5 миллиона человек. Согласно информации Минэнерго РФ, первопричиной сбоя стало короткое замыкание на одной из линий электропередачи.

"Причины произошедшей аварии будут установлены комиссией, как я уже сказал. Приняты все необходимые меры для минимизации риска повторения подобных ситуаций", — заявил Новак, выступая на совещании по реализации крупных инвестпроектов в ДФО.