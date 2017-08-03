Новые санкции США не затронут "Транснефть", заявил Токарев

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Новые санкции США никак не коснутся "Транснефти", заявил журналистам президент компании Николай Токарев.

"Нас в принципе никак не коснется. Мы этот вопрос внимательно изучили, посмотрели. Дело в том, что мы закупаем и используем на 94% наше отечественное оборудование. Есть отдельные темы, в частности, электроника, элементы связи, комплектующие, — мы приобретаем на рынке АТЭС, там достаточно этого продукта. А все остальное вплоть до тяжелой техники мы производим у себя", — сказал Токарев.

Он отметил, что компания последние семь лет активно занимается программой импортозамещения "не в силу санкций, а в силу того, что объективно нужно было производить многие виды продукции, в том числе и тяжелой". За эти семь лет налажено производство в РФ около 19 позиций оборудования, "начиная от мощных магистральных насосов, которые мы уже сами производим полную линейку". В следующем году запускается завод электродвигателей к этим насосам.

"Сегодня мы все основные, наиболее чувствительные темы закрыли. Финансирование мы за рубежом не осуществляем, не кредитуемся, нам достаточно своих возможностей. Так что я считаю, что такой болезненной и чувствительной темы в отношении нас санкции не приобретут", — прокомментировал Токарев.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал новый пакет антироссийских санкций. Закон, в частности, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Закон также предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. В законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".