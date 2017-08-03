В Тюменской области построят птицефабрику полного цикла в 2019 году

ТЮМЕНЬ, 3 авг — РИА Новости. Новый комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в год построят в 2019 году в Тюменской области; на предприятии будет создано около1000 основных и вспомогательных рабочих мест, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора региона.

"Создание нового мощного предприятия — серьезный и значимый инвестпроект. Благодаря ему появляются сотни рабочих мест, компания будет выпускать новый продукт для реализации за пределами Тюменской области и экспорта, что, несомненно, повлияет и на качество, и на стоимость продукции",- привел собеседник агентства слова главы региона Владимира Якушева.

Он уточнил, что строительство объекта запланировала группа компаний "Руском", которая в настоящее время реализует в Тюменской области проект создания производства по выращиванию и переработке индейки. В марте 2017 года в инкубаторе появились первые индюшата, в мае компания приступила к строительству убойного цеха в Заводоуковском городском округе.

ГК "Руском" — агропромышленный холдинг, специализирующийся на производстве и переработке свинины и мяса птицы. Вспомогательные предприятия группы компаний занимаются выращиванием зерновых культур, кормопроизводством для животноводческого комплекса, а также обеспечивают дистрибуцию готовой продукции. На сегодняшний день предприятия группы расположены в Омской области и Алтайском крае.

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