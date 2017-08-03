МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам рассмотреть предложения по господдержке электрического транспорта в стране, среди которых ограничение на въезд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в крупные города и на курорты, сообщают "Известия".

Этот пакет мер внесло в правительство руководство компании КамАЗ, в частности ее генеральный директор Сергей Когогин. По его мнению, в России необходимо разработать программу сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Также руководство компании считает необходимым установить нулевую ставку транспортного налога для владельцев электромобилей и гибридов, дать субсидии их покупателям и организовать для таких машин бесплатные парковки на муниципальных землях.

Как сообщают "Известия", в правительстве положительно оценивают инициативы и подчеркивают, что они совпадают с государственными планами в развитии системы электротранспорта. Список мер министерства должны рассмотреть до 17 августа.

При этом в Минтрансе заявили, что сейчас Россия технически не готова вводить ограничения на въезд машин с двигателями внутреннего сгорания на курорты и в крупные города.

Ранее Медведев поручил правительству проработать меры по поддержке производителей электромобилей, в том числе налоговые льготы и экспортные стимулы. Кроме того, в 2017 году производители электрического транспорта получили 900 миллионов рублей субсидий. По словам премьера, к 2020 году доля электромобилей в общем объеме выпуска составит не менее 17%.

Также в июле Медведев подписал изменения в Правила дорожного движения, которые ввели термины "электромобиль", "гибридный автомобиль" и соответствующие дорожные знаки и разметки.