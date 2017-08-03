МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам рассмотреть предложения по господдержке электрического транспорта в стране, среди которых ограничение на въезд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в крупные города и на курорты, сообщают "Известия".
Также руководство компании считает необходимым установить нулевую ставку транспортного налога для владельцев электромобилей и гибридов, дать субсидии их покупателям и организовать для таких машин бесплатные парковки на муниципальных землях.
Как сообщают "Известия", в правительстве положительно оценивают инициативы и подчеркивают, что они совпадают с государственными планами в развитии системы электротранспорта. Список мер министерства должны рассмотреть до 17 августа.
При этом в Минтрансе заявили, что сейчас Россия технически не готова вводить ограничения на въезд машин с двигателями внутреннего сгорания на курорты и в крупные города.
Также в июле Медведев подписал изменения в Правила дорожного движения, которые ввели термины "электромобиль", "гибридный автомобиль" и соответствующие дорожные знаки и разметки.