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Экономика

Что такое кэшбек и как зарабатывать на покупках в интернете

11:5103.08.2017
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© Fotolia / Minerva StudioПокупка в интернет-магазине. Архивное фотоПокупка в интернет-магазине. Архивное фото
© Fotolia / Minerva Studio

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В июне пять миллионов россиян совершили покупки через кэшбек-сервисы, количество пользователей этих ресурсов ежемесячно прирастает на 400 тысяч человек, подсчитали в ePN. Кэшбек (cashback) или отложенное вознаграждение — разновидность бонусной программы и альтернатива прямым скидкам. Покупатель возвращает часть денег за совершенные покупки, а продавец получает постоянного и лояльного клиента. О том, как устроены кэшбек-сервисы, за что дают самые большие вознаграждения, и какие уловки используют площадки — в материале РИА Новости.

Как это работает

Оплата товаров в интернет-магазине. Архивное фото
© Fotolia / thanatip
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Как правило, к кэшбек-программам клиентов автоматически подключают банки. Получая дебетовую или кредитную карту, человек становится пользователем системы, в которую входят до нескольких сотен магазинов и торговых сетей. Есть специальные сервисы, которые сводят магазины и банки — например, Sweetcard. Это b2b-площадка, которая  помогает банкам получать предложения от большого числа розничных точек. Кэшбек покупатели получают в основном в оффлайне — рассчитываясь в ресторанах, супермаркетах, АЗС и аптеках.

Сколько платят и где больше

Чтобы получить обратно часть денег за онлайн-покупки, нужно зарегистрироваться в специальных интернет-кэшбек-сервисах. Обычно возвращают около 5%, но во время различных акций процент может достигать 15%, и даже выше. В лидерах рынка российских кэшбек-сервисов — Letyshops.ru, Alibonus.com и ePN.bz. Чаще всего с их помощью покупают товары из категории "красота и здоровье (почти 21% транзакций). Второй по популярности — сегмент товаров для дома и сада — на них приходится 14,3% покупок.

Открытие первого шоурума компании AliExpress
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Тринадцать с половиной процентов в общем объеме покупок приходится на долю смартфонов, планшетов, бытовой техники и сетевого оборудования. Причем именно в этом сегменте процент кэшбека самый высокий — на счет могут вернуть до 28% стоимости смартфона или планшета, и до 14% — за бытовую технику.

"Средний чек при покупке техники обычно выше, чем в других категориях. Соответственно пользователь получает большую сумму кэшбэка (в деньгах) при покупке таких товаров", — поясняет Игорь Гнатовский, CEO крупнейшего российского кэшбек-сервиса Letyshops. 

© Fotolia / baranqМолодая пара делает покупки в интернет-магазине
© Fotolia / baranq
Молодая пара делает покупки в интернет-магазине

Кто за это платит

Львиная доля покупок, которые происходят через кэшбэк-сервисы приходятся на долю крупнейшей китайской торговой онлайн-площадки AliExpress. Впрочем, как отмечают на рынке, в последние месяцы пользователи стали чаще покупать у российских ритейлеров, таких как Lamoda, M-Видео или MediaMarkt.

Спиннер. Архивное фото
© Fotolia / Bits and Splits
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Продавцы, с которыми сотрудничают кэшбек-площадки, платят им процент с продаж — он может достигать 20-30%. Из этой суммы сервис платит пользователю 70-80%, а остальное забирает себе — в качестве платы за свои услуги, отмечают в ePN.

"Letyshops получает вознаграждение от магазина-партнера за каждую совершенную покупку. Большую часть этого вознаграждения мы отдаем пользователю в качестве кэшбэка", — говорит Гнатовский. Во время акций, площадки могут увеличивать размер кэшбэка для пользователей за свой счет.

Как увеличить размер кэшбека

Уровень вознаграждения для участников площадок отличается. Например, на Alibonus вознаграждение растет вместе с рейтингом пользователя. Чем больше покупок сделал пользователь, тем выше рейтинг и, соответственно, процент. Чтобы добраться до уровня Шопоголик  (преодолев ступени лояльности Арифметик, Купец и Экономист), Новичку нужно сэкономить на покупках $21 доллар — при достижении этого порога кэшбек возрастет с 5,50% на все категориии товаров и 3,83% на мобильные телефоны до 7,71% и 5,37% соответственно.  Чтобы дойти до верхнего уровня — "Мастера над монетой" и получать максимальный кэшбек 8,25% нужно сэкономить 2584 доллара.

Сканирование QR-кода товара в шоуруме Aliexpress. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Поляков
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Хотя ставка кэшбэка зависит от размера вознаграждения, которое сервисы получают от магазинов-партнеров, есть способы увеличить размер вознаграждения. Помимо акций, распространены промокоды, которые позволяют на время получить повышенную ставку кэшбека.

Еще один вариант — покупка премиум-акаунта. На Letyshops он обойдется в 150 рублей на 30 дней, и увеличит ставку кэшбэка на 30%.

Например, если стандартная ставка кэшбэка в магазине 5%, то на время действия премиум-аккаунта ставка составит 6,5%.

Вывод средств

Зачисляется кэшбек на баланс не сразу, а после того как магазин подтвердит заказ. Как правило это занимает 3-4 недели. Если пользователь выкупит только часть заказа, кэшбек все равно будет начислен, правда, будет пересчитан в меньшую сторону.

Полученные деньги необязательно хранить на счету и тратить на последующие покупки — их можно вывести на мобильный телефон, банковскую карту, Webmoney, Яндекс.Деньги, PayPal или QIWI.  

© Fotolia / bertys30Банковская карта
© Fotolia / bertys30
Банковская карта

На Alibonus для этого на счету должно быть минимум 5 долларов (и не менее 15 долларов для вывода на банковскую карту). Cредства оттуда можно вывести без комиссии только через Webmoney, за вывод другими способами придется заплатить. На Letyshops можно вывести от 500 до 10 000 рублей. Комиссию за вывод оплачивает сам сервис, перечисляя покупателю кэшбек в полном объеме.

Хитрые расширения

Кэш-сервисов в интернете достаточно много, но на рынке всего несколько крупных игроков, которые строят отношения с ритейлерами. Остальные же — перепродают их предложения. Как правило, сайты-агрегаторы активно навязывают пользователю установить свои расширения (toolbar) в браузер.

Интернет-магазин
© Fotolia / fotomek
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Допустим, кто-то из таких сайтов поставил вам в браузер тулбар. Но потом вы нашли нужное предложение на другом кэшбек-сервисе и попытались купить товар через него. Покупка будет засчитана через тот сервис, тулбар которого встроен, несмотря на то, что к покупке клиента подвел совсем другой ресурс. Таким образом, эти сервисы друг друга обманывают. По сути действует принцип — "кто первый встал, того и тапки", — рассказал владелец одного из кэшбэк-ресурсов.

 

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