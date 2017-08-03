"Роснефть" очень ждет возвращения Новака в совет директоров, заявил Сечин

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. "Роснефть" "очень ждет", что глава Минэнерго РФ Александр Новак вернется в совет директоров компании, заявил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Он не стал называть претендентов в совет директоров "Роснефти". "Это решение за правительством РФ. И конечно, оно будет согласовано администрацией президента", — сказал он.

"Очень ждем его", — сказал Сечин, отвечая на вопрос, вернется ли в совет Новак.

В июне акционеры "Роснефти" избрали новый совет директоров. Новак не вошел в его состав. Сечин пояснял, что министр энергетики РФ отказался от своих голосов на выборах в совет в пользу независимых директоров.

Тогда же Сечин заявил, что "Роснефть" предложила расширить совет директоров с 9 до 11 человек и будет ждать возвращения Новака в состав совета.