"Нафтогаз" не намерен снимать претензии и отзывать иски к "Газпрому"

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" не намерен снимать претензии и отзывать иски к "Газпрому", заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook, комментируя заявление МИД РФ.
"Отвечаем. Никто снимать претензии и отменять абсолютно обоснованные иски в отношении "Газпрома" не будет. Наш иск в Стокгольмском арбитраже по контракту на куплю-продажу газа был признан обоснованным, и наши требования были удовлетворены. Хотя нам тоже рассказывали, что у нас нет шансов и мы проиграем. Наш иск по транзиту не менее обоснован. Так что выиграли по одному иску, рассчитываем на победу и по второму иску. Поэтому отменять мы наши иски не будем", — написал Витренко накануне поздно вечером.
Он также написал, что не верит заявлениям российского МИДа о том, что концепция строительства "Северного потока–2" не подразумевает прекращения транзита российского газа через Украину по действующим газопроводам.
"Этим заявлениям веры нет. Прошлый раз нас тоже уверяли, что запуск "Северного потока-1" не приведет к уменьшению транзита через Украину. Обманули", — написал Витренко.
Ранее "Нафтогаз" заявил, что отдельное решение трибунала при арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма от 31 мая содержит принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, осуществленные "Нафтогазом", а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученным "Нафтогазом", но не оплаченным в полном объеме. По данным компании, если в ходе переговоров "Нафтогаз" и "Газпром" не придут к согласию относительно новых формулировок и определения подлежащих выплате сумм, окончательное решение примет арбитраж.