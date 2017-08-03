МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукит с четверга начинает визит Россию, который продлится до 5 августа, для обсуждения сделки по российским истребителям Су-35 в рамках в рамках "встречной торговли", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление индонезийского министерства.

Индонезия намерена предложить российской стороне каучук и другие товары для бартерной торговли, отмечает агентство. Помимо этого, министр планирует обсудить ускорение работы по преференциальному торговому соглашению России и Индонезии и соглашение о свободной торговле Индонезия-Евразия.

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев в июне заявил, что Россия согласовала с Индонезией контракт на поставку истребителей, и переговоры " находятся в высокой стадии проработки".

Посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди ранее сообщил, что Индонезия намерена закупить у РФ восемь истребителей Су-35. По его словам, законы страны также предусматривают передачу технологий. В конце апреля в госкорпорации "Ростех" заявляли, что принципиальное решение по поставке Су-35 Индонезии уже принято и сейчас обсуждаются детали готовящегося соглашения.

В конце прошлого года министр обороны заявил, что получил от президента Индонезии Джоко Видодо прямое указание закупить Су-35 для замены устаревших американских истребителей F-5 Tiger, чей возраст достиг 40 лет.