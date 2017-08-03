Темер обещает продолжение реформ и восстановление экономики Бразилии

МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер, в отношении которого парламент в среду не смог набрать нужное число голосов для начала процесса в верховном суде, заявил, что будет работать до конца своего срока ради восстановления экономического роста, баланса госфинансов и продвижения реформ.

Палата депутатов Национального конгресса страны приостановила процесс в отношении Темера, подозреваемого в коррупции, набрав всего 263 голоса "за" вместо необходимых 342. При этом 227 депутатов проголосовали "против".

Агентство Рейтер отмечает, что сам процесс голосования по его вопросу Темер назвал "чистым и бесспорным".

Обвинения в коррупции против президента были направлены в нижнюю палату конгресса в конце июня. Ранее генеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот официально выдвинул против Темера обвинение в "пассивной коррупции".

Расследование в отношении Темера ведется в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку. Теперь процесс против Темера будет приостановлен до истечения срока его полномочий на посту главы государства в конце 2018 года, а ответить перед правосудием он сможет в 2019 году.