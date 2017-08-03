Politico: Цукерберг нанял главного стратега избирательной кампании Клинтон

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан наняли главного стратега президентской кампании Хиллари Клинтон, специалиста по опросам общественного мнения Джоэля Бененсона в качестве своего консультанта, пишет издание Politico со ссылкой на источник.

Теперь компания Бененсона будет проводить исследования для благотворительного фонда Цукерберга и Чан ("Chan Zuckerberg Initiative"). Цукерберг и Чан пообещали отдать 99 процентов своих акций Facebook на сумму около 45 миллиардов долларов на благотворительность.

Как пишет Politico, привлечение Бененсона к своей работе является последним признаком того, что "они более активно начинают продвигать свою филантропическую работу в мир политики".

Ранее Бененсон был также одним из главных советников экс-президента США Барака Обамы.