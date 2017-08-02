Под Воронежем планируют построить тепличный комплекс за 18 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 2 авг — РИА Новости. Агропромышленный холдинг "ЭКО-Культура" планирует начать в 2017 году строительство в Воронежской области тепличного комплекса по выращиванию овощных культур с объемом инвестиций 18 миллиардов рублей, сообщило в среду правительство региона.

Агропромышленный холдинг "ЭКО-Культура" представляет собой группу компаний, специализирующихся на выращивании и поставках овощной продукции. В структуру холдинга входят два тепличных комбината в Ставропольском крае и один — в Ленинградской области, цех по фасовке овощей, распределительные центры в Ставропольском крае, Ленинградской области и Москве, подразделение по комплексному снабжению предприятий общественного питания, производственно-логистическая компания в Москве. Основные культуры, выращиваемые на предприятии, — огурцы и томаты.

"ООО "АПХ ЭКО-культура" планирует построить в Бобровском районе высокотехнологичный тепличный комплекс по выращиванию овощей общей площадью 60 гектаров. Компания собирается приступить к строительству комплекса в 2017 году, работы будут осуществляться в три этапа. В теплицах планируется выращивать более 37 тысяч тонн овощей в год с использованием интеллектуальной системы подсвечивания", — говорится в сообщении.

В ходе состоявшейся в среду встречи с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым учредитель ООО "АПХ ЭКО-культура" Андрей Петренко рассказал, что в настоящее время завершена подготовка исходно-разрешительной документации и ведется разработка проектно-сметной документации.

"Для реализации инвестиционного проекта предварительно одобрен кредит на сумму 4,7 миллиарда рублей, имеется необходимая техника", — сообщают областные власти. Общий объем инвестиций по проекту составляет 18 миллиардов рублей.

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