"А как же ассоциация с ЕС?" Пушков высмеял обвал экспорта украинского сала

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter информацию о том, что экспорт сала с Украины обрушился на 98%.

Парламентарий обратил внимание на то, что России продукция с Украины не нужна, и после этого перешел на "украинский" язык.

Экспорт сала из Украины рухнул на 98%: России оно не нужно. А як жеж та асоцiацiя с ЕС? Париж сала нэ купуэ? А шо Лондон, тоже? От жеж люды. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 августа 2017 г.

Накануне СМИ сообщили со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины, что экспорт традиционного для страны продукта — сала — просел по итогам 2016 года на 98%. В позапрошлом году Киев экспортировал продукции на сумму 7,74 миллиона долларов, а в прошлом — всего лишь на 0,088 миллиона. Показатель обрушился в первую очередь из-за того, что закупать украинское сало отказалась Россия.