"Центральная ППК" арендует электропоезда на 14 миллиардов рублей

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания (ОАО "Центральная ППК") планирует арендовать 11 электропоездов, общая максимальная цена контрактов составляет 13,7 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Компании требуются пассажирские электропоезда, состоящие из 11 вагонов, произведенные не ранее 2017 года. Срок аренды – 180 месяцев (15 лет).

Закупка разбита на 11 лотов, максимальная цена контрактов по девяти из них – по 1,24 миллиарда рублей и по двум – по 1,276 миллиарда рублей.

Поставщика планируется выбрать 8 августа по итогам запроса котировок.

Согласно сайту госзакупок, в мае "Центральная ППК" заключила с ГТЛК контракт объемом 14,9 миллиарда рублей на аренду 13 новых электропоездов.

"Центральная пригородная пассажирская компания" создана в 2006 году в рамках реформы железнодорожного транспорта и является крупнейшим пригородным железнодорожным перевозчиком России. Компания перевозит пассажиров в Москве, Московской, Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Смоленской и Курской областях.