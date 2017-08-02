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Экономика

МИД: противники "Северного потока-2" заботятся только о собственной выгоде

18:2202.08.2017
(обновлено: 18:33 02.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкТрубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фотоТрубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Противники "Северного потока-2", подпадающего под новые санкции США, заботятся о собственной выгоде или стремятся навредить России, говорится в ответе замдиректора департамента информации и печати МИД России Анастасии Фёдоровой на вопрос СМИ относительно критики проекта газопровода.

Строительная площадка газопровода Северный поток. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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"Нам и многим нашим партнерам в Евросоюзе данный проект видится чрезвычайно важным с точки зрения поставок в ЕС трубопроводного газа, потребность европейских потребителей в котором с годами будет только возрастать в силу как падения собственной добычи в Европе, так и устойчивого спроса на данный энергоноситель", — сказала Федорова, отвечая на просьбу прокомментировать критику проекта "СП-2" со стороны как некоторых стран ЕС, так и Вашингтона. Текст ответа размещен на официальном сайте МИД РФ.

По словам Федоровой, Москва неоднократно подтверждали, что "Северный поток-2" – это чисто коммерческий проект. Он отметила, что "исходя из рыночных принципов, все должно определяться экономической привлекательностью тех или иных предложений для потребителя".

"Похоже, наши американские партнеры так не считают. В условиях, когда их сжиженный природный газ (СПГ) сильно проигрывает в цене российскому трубопроводному газу, они решили прибегнуть к неэкономическим методам борьбы за европейский газовый рынок. Это и стало главной причиной столь ожесточенного неприятия "Северного потока-2" американским Конгрессом и американским газовым лобби", — отметила замдиректора департамента информации и печати.

Она указала, что "в ход пущены самые циничные методы недобросовестной конкуренции, когда главной задачей ставится очернение конкурента и воздействие на контрагента, в том числе посредством санкционного запугивания, с целью заставить его покупать свой более дорогой товар, при этом замалчивается, что изменение структуры рынка приведет к изменению цен на газ, поступающий в Евросоюз".

Инженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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"Убеждены, что противники "Северного потока-2" заботятся отнюдь не об энергобезопасности Европы, а о собственной выгоде, либо руководствуются стремлением навредить России. Разумеется, может просматриваться попытка "убить двух зайцев одним выстрелом". Показательно, что с нападками на "Северный поток-2" в ЕС выступают в основном политики из ограниченного числа стран. Ведущие европейские энергокомпании, насколько мы знаем, придерживаются совсем иного мнения", — сказала Федорова.

Она сообщила, что касается Украины, то концепция строительства "Северного потока-2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам. "Сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении "Газпрома", — сказала замдиректора департамента информации и печати.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2". Shell ранее сообщила, что она, а также OMV, Engie, Uniper и Wintershall в 2017 году предоставят Nord Stream 2 по 285 миллионов евро.

Северный поток - 2
"Северный поток-2"

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