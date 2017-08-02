"Ростех" и "Стан" создадут под Тверью СП по механической обработке деталей

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Ростех" и группа "Стан" создадут совместное предприятие в Кимрах, Тверской области, которое будет специализироваться на механической обработке деталей, говорится в сообщении "Ростеха".

"Производственные мощности будут расположены на входящем в состав "Ростеха" Савеловском машиностроительном заводе. "Стан" со своей стороны предоставит технологичное оборудование и привлечет к реализации проекта дополнительные кадры. Сроки создания СП и иные существенные параметры будут определены в ходе оценки активов и структурирования сделки", — говорится в сообщении.

Как отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого передает пресс-служба, создание проектов с использованием механизма ГЧП является частью стратегии "Ростеха". "Сотрудничество с группой "Стан" будет ещё одним примером эффективного государственно-частного партнерства: мы привлекли к проекту ключевого частного игрока с технологическими компетенциями и соответствующим опытом. Планируемое СП позволит загрузить свободные мощности и создать площадку для обеспечения предприятий "Ростеха" и других оборонных компаний высокотехнологичной российской продукцией", — сказал он.

"Задачи на среднесрочную перспективу — модернизировать действующие производственные мощности, заменив универсальные станки на обрабатывающие центры, внедрить компьютерное управление и роботизацию для оптимизации трудозатрат, перейти на принципы "Индустрии 4.0", которые позволят объединить все оборудование в единую сеть и автоматизировать принятие решений. Такая модернизация совместных производственных мощностей позволит существенно расширить текущее сотрудничество с предприятиями "Ростеха" и другими промышленными компаниями", — отметил президент "Стана" Сергей Недорослев.

"Компания "Ростех" очень серьезно подошла к развитию Савеловского машиностроительного завода. Год назад отсутствие крупных заказов ставило под вопрос дальнейшую судьбу предприятия. Сегодня мы видим, что решение о создании Савёловского станкостроительного завода позволило сохранить рабочие места, обеспечить стабильную загрузку и перспективы развития производства", — сказал губернатор тверской области Игорь Руденя на совещании по вопросам станкостроения и импортозамещения в отрасли, которое состоялось после осмотра цехов завода.

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