Косачев: США с принятием санкций демонстрируют утрату восприятия реальности

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. США с принятием закона, расширяющего санкции в отношении РФ, продемонстрировали утрату восприятия реалий и потеряли право на "исключительную" роль в глобальном лидерстве, написал на своей странице в Facebook глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, значительно расширяющий санкции в отношении России.

"США с принятием этого закона продемонстрировали утрату адекватного восприятия реалий современного дня и, следовательно, утрачивают любые права в претензиях на "исключительную" роль в глобальном лидерстве", — написал Косачев.