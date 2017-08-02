Ямал в первом полугодии нарастил пассажиропоток аэропортов на 2,5%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Ямал за первое полугодие 2017 года нарастил объемы пассажирских перевозок воздушным транспортом на 2,54% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до более 400 тысяч человек, сообщает в среду правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

"За первые шесть месяцев 2017 года из аэропортов арктического региона отправлено 407,675 тысячи пассажиров, что на 2,54% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В течение первой половины 2017 года также росли показатели по прибывшим пассажирам, грузам и почтовым отправлениям. Так, в аэропорты округа прибыло 363,703 тысячи человек, что на 3,75% больше, чем за аналогичный период 2016 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, с января по июнь этого года аэропортами Ямала принято 1658,09 тонны грузов, что больше на 2,16%. Показатели по получению почты также выросли. По состоянию на конец июня, получено 358,61 тонны почтовых отправлений, что на 22,41% больше показателей прошлого года. В то же время снизились показатели отправки почты на 0,48 тонны, или на 0,35%, и объемы отправки грузов на 279,13 тонны, или на 12,97%, уточняют власти.

Округ поддерживает шесть межрегиональных и 30 межмуниципальных маршрутов. Связь с "большой землей" обеспечивают субсидируемые рейсы "Надым – Москва", "Надым – Тюмень", "Ноябрьск – Москва", "Ноябрьск – Тюмень", "Тюмень – Толька", "Тюмень – Тарко-Сале". Перелеты внутри округа – это 21 регулярный и девять резервных рейсов. Последние задействуются в период межсезонья между населенными пунктами, не имеющими наземной связи, в случае неблагоприятных погодных условий.

На территории автономного округа находится семь аэропортов, осуществляющих прием и отправку пассажиров, почты и грузов по межмуниципальным и межрегиональным направлениям. Перевозки пассажиров, груза, багажа и почты на территории региона и за его пределы выполняют более 10 авиаперевозчиков, отмечает правительство региона.

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