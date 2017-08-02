Новая криптовалюта Bitcoin Cash перспективна, считает эксперт Sberbank CIB

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Новая валюта Bitcoin Cash, образованная из-за разделения биткоина на две валюты, перспективна, будет иметь дополнительные преимущества, но о ее состоятельности можно будет судить через 3-6 месяцев, сообщил РИА Новости руководитель отдела новой экономики Sberbank CIB, дочерней компании Сбербанка, Сергей Поликанов.

Биткоин 1 августа разделился на две валюты — Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash — из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по программному обеспечению. В итоге размер блока, содержащего информацию о произошедших транзакциях, был увеличен до 8 мегабайт с 1 мегабайта только для новой криптовалюты, получившей название Bitcoin Cash. По мнению ее разработчиков, это позволит увеличить пропускную способность сети, стимулируя ее дальнейший рост. Все владельцы биткоинов автоматически стали владельцами и Bitcoin Cash.

На этом фоне единица Bitcoin (Original), согласно данным площадки Coinmarketcap.com, за последние 24 часа подешевела на 3,2% — до 2,7 тысячи долларов. Bitcoin Cash, напротив, активно дорожает: по состоянию на 14.47 мск суточный рост составил 122%, а стоимость единицы криптовалюты достигла 626 долларов.

Капитализация Bitcoin Cash сразу составила 8 миллиардов долларов, или третье место в рейтинге криптовалют после Bitcoin и Ethereum. Новой валютой уже торгуют 5 из 20 крупнейших криптобирж, отмечает эксперт.

"Учитывая текущие объемы торгов новой валюты Bitcoin Cash, у нее есть перспективы. Важно отметить, что валюта будет иметь дополнительные преимущества с точки зрения ее майнинга. При этом ликвидность будет зависеть от спроса на рынке. Успешность и состоятельность новой валюты можно будет подтвердить на горизонте 3-6 месяцев", — считает Пеликанов.

Разделение сети (hardfork) является не первым в истории криптовалют, и подобное событие произошло в Ethereum с появлением новой валюты Ethereum Classic. В отличии от Ethereum, где новые владельцы Ethereum Classic должны были обнулить свой старый счет в Ethereum, Bitcoin Cash автоматически добавился каждому владельцу Bitcoin и сегодня на рынке присутствует равное количество монет примерно по 16,48 миллиона каждой, уточняет руководитель отдела новой экономики Sberbank CIB.