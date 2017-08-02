В России впервые за год зафиксировали недельную дефляцию

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Росстат зафиксировал недельную дефляцию в России впервые с начала августа 2016 года. Как сообщило ведомство в среду, в период с 25 по 31 июля снижение потребительских цен составило 0,1%, а инфляция с начала года — 2,6%, с начала июля — 0,3%.

В прошлом году Росстат дважды сообщал о недельной дефляции — также в последнюю неделю июля и в первую неделю августа. До этого дефляция в России наблюдалась в сентябре 2011 года.

Холодное начало лета в центральной части России "разогнало" рост цен в июне, прежде всего на фрукты и овощи из-за опасения плохого урожая. На этом фоне выросли и инфляционные ожидания населения, что также стало поводом для Банка России не снижать ключевую ставку на совете директоров 28 июля. После июньского скачка цен на 0,6% и всплеска до 0,3% в "тарифную неделю" (с 26 июня по 3 июля), рост цен стал постепенно замедляться: две недели инфляция держалась на уровне 0,1%, затем снизилась до нуля.

"За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,7%, в том числе на капусту – 14,3%, картофель – 7,3%, помидоры – 6,2%, морковь – 5,4%", — отмечают в Росстате.

Яйца стали дешевле на 1,2%, курятина, подсолнечное масло, мука, гречка и пшено – на 0,2-0,6%. Одновременно цены на сахар-песок выросли на 0,7%, говядину, свинину, баранину, вареную колбасу, хлеб, рис, вермишель и шоколадные конфеты – на 0,1-0,2%. Цены на бензин автомобильный и дизтопливо за неделю выросли на 0,1%.

Росстат считает недельную инфляцию по "узкой" корзине продуктов, а месячную по "широкой". Ведомство еще не опубликовало окончательные данные по инфляции за июль, поэтому оценку за июль в 0,3% можно назвать предварительной. Минэкономразвития прогнозировало замедление инфляции в РФ в июле до 0,2-0,4% в месячном выражении и до 4-4,2% в годовом. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2017 год — 3,8%, таргет ЦБ — 4%. И в Минэкономразвития, и в ЦБ ожидают, что сезонное замедление цен продолжится, в министерстве допускают дефляцию в августе.