Эксперт: обвала курса биткоина из-за его разделения на две валюты не будет

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Разделение биткоина на две криптовалюты не приведет к серьезному обвалу его курса, считает генеральный директор УК "Сбербанк Венчур Кэпитал" Денис Черкасов.

Биткоин 1 августа разделился на две валюты — Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash — из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по программному обеспечению. В итоге размер блока, содержащего информацию о произошедших транзакциях, был увеличен до 8 мегабайт с 1 мегабайта только для новой криптовалюты, получившей название Bitcoin Cash. По мнению ее разработчиков, это позволит увеличить пропускную способность сети, стимулируя ее дальнейший рост. Все владельцы биткоинов автоматически стали владельцами и Bitcoin Cash.

На этом фоне единица Bitcoin (Original), согласно данным площадки Coinmarketcap.com, за последние 24 часа подешевела на 3,2% — до 2,7 тысячи долларов. Bitcoin Cash, напротив, активно дорожает: по состоянию на 14.47 мск суточный рост составил 122%, а стоимость единицы криптовалюты достигла 626 долларов.

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"Мы считаем, что разделение валюты Bitcoin не повлияет негативно на ее стоимость. В последние месяцы его курс заметно колебался, но это, в том числе, было вызвано ожиданиями предстоящего раскола. В дальнейшем пока нет предпосылок для серьезного обвала", — сказал Черкасов РИА Новости.

В ближайшее время из-за ажиотажа вокруг Bitcoin Cash будет трудно сформировать объективную картину его будущего, считает эксперт. "Если новая криптовалюта не только выживет, но и будет показывать хорошую капитализацию, то инвестиционная привлекательность Bitcoin и Bitcoin Cash вырастет. Успех зависит и от того, кто будет использовать новую валюту и какова будет ее цена", — объяснил Черкасов.

Он отметил, что параллельно могут существовать сотни криптовалют, но всегда наиболее заметных и стабильных из них будет около десятка. Так, сейчас, по словам эксперта, практически в одном ряду с Bitcoin называют Ethereum, Litecoin, Ripple и другие валюты.