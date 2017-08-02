Медведев предложил "Сколково" присоединиться к программе цифровой экономики

ГОРКИ, 2 авг – РИА Новости. "Сколково" могло бы подключиться к выполнению программы "Цифровая экономика", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы реализуем национальную технологическую инициативу, в которой "Сколково" принимает активное участие. Надеюсь также, что "Сколково" подключится к выполнению новой программы, программы "Цифровая экономика", которую я утвердил буквально три дня назад. В "Сколково" все для этого есть", — сказал Медведев на заседании попечительского совета "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" ("Сколково").

В последний раз заседание попечительского совета проходило в декабре прошлого года.

Медведев в понедельник сообщил, что утвердил программу "Цифровая экономика", которая рассчитана на период до 2024 года. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров ранее пояснял, что данная программа — это по сути фиксация целей на 2024 год, к которым необходимо стремиться, а конкретные мероприятия для достижения этих целей, а также источники их финансирования планируется утверждать трехлетним планом правительства. По словам министра, текущая оценка ежегодных затрат в рамках такого плана составляет около 100 миллиардов рублей, однако значительная часть этих средств уже заложена в расходы федерального бюджета.

"Поддержке "Сколково" мы уделяем особое внимание, и в этом году инвестиции запланированы весьма солидные", — добавил премьер.

Фонд "Сколково" — некоммерческая организация, созданная в сентябре 2010 года. На фонд возложены функции управления проектом инновационного центра "Сколково", создаваемого как полигон для коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по пяти приоритетным направлениям: энергоэффективности, компьютерным, биомедицинским, ядерным и космическим технологиям.