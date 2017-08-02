Выручка резидентов "Сколково" за 2016 год составила 50 миллиардов рублей

ГОРКИ, 2 авг — РИА Новости. Выручка резидентов фонда "Сколково" за 2016 год составила почти 50 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Только за прошлый год объем выручки резидентов составил почти 50 миллиардов рублей", — сказал Медведев на заседании попечительского совета "Сколково" в Горках.

По его словам, количество резидентов-компаний на территории центра превысило в прошлом году отметку в 1600, причем 10% выходят уже на глобальные рынки.

Фонд "Сколково" — некоммерческая организация, созданная в сентябре 2010 года. На фонд возложены функции управления проектом инновационного центра "Сколково", создаваемого как полигон для коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по пяти приоритетным направлениям: энергоэффективности, компьютерным, биомедицинским, ядерным и космическим технологиям.

Как отмечается на сайте фонда "Сколково", его миссия — создание экосистемы, формирование благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены работают над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня.