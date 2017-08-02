Орешкин видит возможности для снижения ставки ЦБ до конца года

ШАНХАЙ, 2 авг — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин видит возможности для снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца текущего года.

Банк России на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. В текущем году ЦБ снижал ключевую ставку трижды. В предыдущий раз — в июне — снижение составило 0,25 процентного пункта.

"Я в целом оцениваю работу Центрального банка позитивно, они поставили перед собой в 2015-2016 году цель достигнуть инфляции в 4%. Мы видим, что в этом году эта цель будет достигнута. Сейчас уже быстро приближается инфляция к этой отметке после некоторого всплеска, связанного с холодной погодой и нестандартным поведением цен на овощи по сравнению с поведением в прошлом году. Поэтому пока ЦБ полностью справляется с поставленной задачей", — сказал Орешкин журналистам.

На вопрос, следует ли ожидать снижения ключевой ставки до конца года, министр ответил так: "ЦБ сам не исключил такого движения вниз, и понятно, что по мере того, как инфляция будет закрепляться ниже 4%, возможности для дальнейшего снижения ставки, конечно, будут присутствовать".

В июльском пресс-релизе ЦБ сохранил сигнал о необходимости сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики для поддержания инфляции вблизи целевого уровня, одновременно указав, что по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года.