Орешкин рассказал детали приватизации "Совкомфлота"

ШАНХАЙ, 2 авг — РИА Новости. Интерес к приватизации "Совкомфлота" проявляют инвесторы не только из Китая, но и из других стран, однако ясности по срокам сделки пока нет, правительство ищет оптимальную форму, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Ранее в среду он сообщил, что обсудил с министром коммерции КНР Чжун Шанем участие китайских компаний в приватизационных сделках в России, а также шаги по увеличению взаимных инвестиций.

"Интерес (к приватизации "Совкомфлота" – ред.) проявляют не только китайцы, интерес проявляют инвесторы со всех стран мира, поэтому смотрим и думаем об оптимальной форме сделки в оптимальные сроке", — сказал Орешкин журналистам, отвечая на вопрос, проявляют ли китайские инвесторы интерес к участию в приватизации "Совкомфлота". По словам министра, ясности по срокам приватизации компании пока нет.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов во вторник заявил, что планируемая приватизация "Совкомфлота" может быть осуществлена не только посредством размещения акций компании на бирже. По его словам, сейчас обсуждаются возможные способы приватизации, в том числе, с азиатскими партнерами.

"Китайцы — это одни из азиатских инвесторов, поэтому эта сделка обсуждается с разными типами инвесторов, из разных стран. Есть разные варианты развития. Поэтому к словам Игоря Ивановича (Шувалова – ред.) мне добавить практически нечего", — сказал Орешкин в ответ на предположение, что речь идет о китайских инвесторах.

Приватизация 25% крупнейшей судоходной компании России "Совкомфлот" была запланирована на первое полугодие 2017 года. Власти РФ обсуждают вариант с передачей части средств от приватизации самой компании. Предполагается, что 75% привлеченных средств от приватизации получит государство, остальные 25% — компания, говорил ранее Орешкин. Минтранс поддерживает передачу компании части денег от приватизации, Минфин против.

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.