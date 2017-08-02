Орешкин назвал август одним из самых слабых месяцев для рубля

ШАНХАЙ, 2 авг — РИА Новости. Август традиционно является одним из самых слабых месяцев для рубля: на курс давят выплаты российскими компаниями дивидендов иностранным акционерам, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Август — у нас один из самых слабых месяцев для рубля с точки зрения платежного баланса. У нас происходят выплаты дивидендов российскими компаниями иностранным акционерам, это тоже оказывает определенное давление на курс", — сказал министр журналистам.

По его словам, курс рубля из состояния переоцененности, которое было в апреле, вернулся в нормальный диапазон. "Курс у нас плавающий, поэтому любые колебания и нефтяных цен, и потоков капитала, конечно, будут оказывать и оказывают влияние на обменный курс", — пояснил министр.

"Но в целом, рубль вернулся в нормальный диапазон и каких-то серьезных резких колебаний мы не ожидаем", — добавил Орешкин.

Те меры, которые принимает Центральный банк и правительство — комбинация инфляционного таргетирования, новое бюджетное правило, покупки валют, которые совершает министерство финансов — все эти механизмы как раз направлены на то, чтобы снижать волатильность всех внутренних индикаторов, включая валютный курс, напомнил он.

Вместе с тем, биржевой курс евро на торгах Московской биржи днем 2 августа впервые с сентября 2016 года протестировал уровень 72 рубля, к доллару рубль также слабеет. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, 3 августа, вырос на 95,53 копейки — до 71,6866 рубля, курс доллара увеличился на 73,65 копейки — до 60,5819 рубля.