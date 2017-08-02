Орешкин назвал август одним из самых слабых месяцев для рубля

ШАНХАЙ, 2 авг — РИА Новости. Август традиционно является одним из самых слабых месяцев для рубля: на курс давят выплаты российскими компаниями дивидендов иностранным акционерам, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
По его словам, курс рубля из состояния переоцененности, которое было в апреле, вернулся в нормальный диапазон. "Курс у нас плавающий, поэтому любые колебания и нефтяных цен, и потоков капитала, конечно, будут оказывать и оказывают влияние на обменный курс", — пояснил министр.
"Но в целом, рубль вернулся в нормальный диапазон и каких-то серьезных резких колебаний мы не ожидаем", — добавил Орешкин.
Вместе с тем, биржевой курс евро на торгах Московской биржи днем 2 августа впервые с сентября 2016 года протестировал уровень 72 рубля, к доллару рубль также слабеет. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, 3 августа, вырос на 95,53 копейки — до 71,6866 рубля, курс доллара увеличился на 73,65 копейки — до 60,5819 рубля.