Добыча нефти в России в июле составила 10,95 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Среднесуточная добыча нефти в РФ в июле 2017 года выросла в годовом выражении на 0,6%, достигнув 10,95 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Как отмечает Блумберг, в месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в июле выросла на 0,1%.

Агентство также сообщило, что среднесуточный экспорт нефти из России в июле составил 5,413 миллиона баррелей в день, что на 1,6% меньше показателя июня.

Среднесуточная добыча природного газа, по данным ЦДУ ТЭК, в России в июле выросла на 14% в годовом выражении. Общая добыча газа в РФ в отчетном месяце составила 50,8 миллиарда кубометров.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Среднесуточная добыча нефти в РФ в октябре 2016 года составляла 11,247 миллиона баррелей в сутки, от него рассчитывается уровень сокращения добычи нефти по соглашению с ОПЕК. Во вторник глава министерства энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия в июле сократила среднесуточную добычу нефти в рамках соглашения стран ОПЕК и вне картеля (ОПЕК+) на 307,6 тысячи баррелей в день по отношению к октябрю 2016 года.

Подробнее о ценах на нефть читайте на сайте РИА Новости >>