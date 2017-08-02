Орешкин: система ВТО не идеальна, но альтернативы ей сегодня нет

ШАНХАЙ (Китай), 2 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Система Всемирной торговой организации не идеальна и нуждается в оптимизации, однако альтернативы ей сегодня не существует, заявил в среду министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Мы не можем притворяться, что система ВТО идеальна и не нуждается в оптимизации, однако у нас нет никаких альтернатив ВТО", — заявил Орешкин на встрече министров экономики и внешней торговли стран БРИКС.

По его словам, в настоящий момент статус ВТО в качестве центра многосторонней торговой системы часто подвергается сомнению.

"Систему критикуют за медленный процесс принятия решений, разрешения споров, за недостаточно эффективное обеспечение соблюдения международных правил торговли", — отметил он.

Министр добавил, что подготовка саммита G20 в Гамбурге показала, что некоторые страны отошли он общепринятых правил и стали руководствоваться подходом "делаю, что хочу", и ВТО как раз было создано для того, чтобы с такими подходами бороться.