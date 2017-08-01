Правительство обсуждает приватизацию "Совкомфлота" с азиатскими инвесторами

ИЖЕВСК, 1 авг — РИА Новости Планируемая приватизация "Совкомфлота" может быть осуществлена не только посредством размещения акций компании на бирже, возможные способы сейчас обсуждаются, в том числе, с азиатскими интересантами, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Сейчас работаем с различными инвесторами, появляются новые предложения. Если первоначально мы думали разместить акции на Московской бирже в пользу портфельных инвесторов, то появились новые перспективы. Мы сейчас их обсуждаем, в том числе, с нашими азиатскими партнерами", — сказал он.