"КрымТЭЦ" выиграла конкурс на строительство электрогенерации в Крыму

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Компания "КрымТЭЦ" выиграла конкурсный отбор на право строительства 120 МВт малой электрогенерации в Крыму, говорится в материалах "Системного оператора" Единой энергосистемы РФ.

Компания заявила о строительстве электрогенерации суммарной мощностью 120 МВт на базе существующей Сакской ТЭЦ. Цена мощности отобранного на конкурсе генерирующего объекта составит 2,115 миллиона рублей за мегаватт.

Ранее зампредседателя правления "КрымТЭЦ" Тарас Целый сообщил, что компания рассчитывает выиграть этот конкурс. В апреле текущего года энергокомпания совместно с "Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК, входит в "Ростех") предложила проект строительства газовой электрогенерации на Сакской ТЭЦ мощностью до 120 МВт на отечественном оборудовании.

Сегодня установленная электрическая мощность Сакской ТЭЦ составляет 12 МВт, тепловая — 154,5 Гкал/ч. Станция обеспечивает центральным теплоснабжением город Саки на западном побережье Крыма.

Согласно постановлению правительства РФ, дата поставки мощности новой генерации — с 1 декабря 2017 года. Допускается отсрочка до 1 июня 2018 года в отношении всего объема, и до 1 ноября 2018 года — в отношении 25% от мощности.

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