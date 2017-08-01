Предприятия "СУЭК-Кузбасс" установили в июле три рекорда производительности

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сразу три производственных рекорда российского уровня установлены на горнодобывающих предприятиях компании "СУЭК-Кузбасс" в июле 2017 года, сообщает пресс-служба компании.

"Бригада Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского улучшила собственный российский рекорд добычи, установленный в мае 2017 года. Тогда коллектив из лавы №5003 выдал на-гора 1,407 миллиона тонн угля. Июльское достижение подросло на 160 тысяч тонн и составило 1,567 тысячи тонн", — говорится в пресс-релизе.

Всего из лавы №5003 за три с половиной месяца после ввода ее в эксплуатацию добыто почти 4,5 миллиона тонн угля.

Кроме того, на разрезе "Камышанский" зафиксировано еще два месячных рекорда: бригада Андрея Гаджиева за месяц пробурила 42041 погонный метр, а бригада Виталия Арестова за месяц добыла экскаватором 451,7 т/м3 горной массы.

По данным представителей фирм-производителей горно-шахтного оборудования, установленные рекорды являются максимальными достижениями производительности в мировой угольной отрасли.

"СУЭК вкладывает многомиллиардные инвестиции в развитие предприятий. Новое оборудование, помноженное на шахтерское умение добывать большой уголь, позволяет поднимать производительность труда до лучших отраслевых показателей в мире", — прокомментировал генеральный директор АО "СУЭК-Кузбасс" Евгений Ютяев.