BP не считает, что новые санкции США могут негативно сказаться на компании

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Британская BP не видит существенных неблагоприятных последствий, которые бы могли оказать на компанию новые санкции США против РФ, сообщил глава BP Боб Дадли.
"Санкции как таковые в том виде, в котором они представлены — мы будем внимательно следить за ними. Мы должны работать очень осторожно, соблюдая политику санкций. Но мы не знаем о каком-либо существенном неблагоприятном эффекте, который может быть оказан на инвестиции в Россию, или куда-либо еще, или в принципе на наши возможности работать с "Роснефтью", — отметил глава BP.
"На протяжении трех лет нам удавалось хорошо работать, соблюдая все указания. И нам кажется, что эти новые санкции не поменяют сложившуюся ситуацию", — резюмировал Дадли.
Причем если раньше речь шла обо всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.