Минэкономразвития вряд ли серьезно изменит прогноз-2017 по инфляции

ШАНХАЙ, 1 авг — РИА Новости. Минэкономразвития РФ вряд ли серьезно изменит прогноз на 2017 год по инфляции в 3,8%, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"Наши оценки по инфляции не меняются. Мы как сделали прогноз в апреле, так у нас цифры не менялись. Я думаю, что по инфляции они вряд ли изменятся. У нас оценка 3,8% на конец года. По инфляции вряд ли будут серьезные изменения", — сказал министр.

По его словам, траектория инфляции в РФ немного поменялась из-за скачка цен на овощи. "Я думаю, что будем постепенно спускаться вниз", — добавил он.

На прошлой неделе Орешкин говорил, что инфляция в России начала замедляться после скачка в июне из-за роста цен на плодоовощную продукцию в связи с холодами и выходит на прогнозный уровень в 3,8% по итогам 2017 года.

По данным Росстата, с начала года по 24 июля инфляция в стране достигла 2,8%.