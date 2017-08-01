"Трансаэро" оспорила взыскание $1,4 млн по аренде самолетов Boeing

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу временного управляющего находящейся в процедуре банкротства авиакомпании "Трансаэро" Михаила Котова на взыскание в пользу ирландской компании TFM Aviation Ltd 1,38 миллиона долларов по договорам операционной аренды двух самолетов Boeing, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Апелляционную жалобу… оставить без движения. Предложить временному управляющему ОАО "Авиационная компания "Трансаэро" Котову Михаилу Сергеевичу исправить допущенные нарушения (в части предоставления в суд ходатайства об отсрочке уплаты госпошлины из-за тяжелого финансового положения компании- ред.)… обеспечив поступление отправления в суд в срок до 25 августа 2017 года", — говорится в определении суда.

Временный управляющий "Траснаэро" оспаривает решение арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области от 1 июня, принятое по иску TFM Aviation Ltd. Согласно материалам суда, между этой компанией и "Трансаэро" были заключены два договора аренды самолетов Boeing 737-500 и Boeing 767-300 ER. Впоследствии TFM объявила об их расторжении из-за долгов по арендной плате, отмены договоров страхования воздушных судов, а также возбуждении в отношении "Трансаэро" дела о банкротстве, уточняется в документах арбитража. Причиной судебного разбирательства стала неуплата арендной платы за Boeing 737-500 в размере 466,2 тысячи долларов, которая должна была быть внесена в октябре-ноябре 2015 года, а также неуплата арендной платы за Boeing 767-300 ER в размере 918,2 тысячи долларов со сроком внесения в январе 2015 года.

"Взыскать с открытого акционерного общества "Авиационная компания "Трансаэро" в пользу компании "ТФМ Авиэйшн Лимитед" денежные средства, эквивалентные сумме 1,38 миллиона долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты", — указывается в оспариваемом решении суда первой инстанции.

Второй по пассажирообороту в РФ авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года. Арбитраж Петербурга и Ленинградской области 16 декабря признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве "Трансаэро" и ввел в компании процедуру наблюдения.