"Квадра" грозит липчанам доначислениями за недостоверные данные счетчиков

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Потребителям Липецкого филиала "Квадры" грозят доначисления за потребленные энергоресурсы из-за недостоверных показаний счетчиков, сообщает компания.

"Липецкий филиал ПАО "Квадра", в связи с получением недостоверных показаний от потребителей, производит доначисления денежных средств за потребленные энергоресурсы", — отмечается в сообщении.

Доначисление средств будет производиться в соответствии правилами предоставления коммунальных услуг. Объем доначислений по филиалу составляет более 200 тысяч рублей в месяц.

Большинство нарушений, связанных с достоверностью передаваемых данных о потреблении тепла и горячей воды, касается передачи искаженных показаний индивидуальных приборов учета в ресурсоснабжающую компанию. Также "Квадра" заявляет о выявлении в ходе проведенных проверок неисправных счетчиков, а также счетчиков с истекшим сроком поверки.

Филиал "Квадры" "Липецкая генерация" — крупнейший производитель и поставщик энергоресурсов в Липецкой области. Его доля на рынке тепловой энергии региона превышает 98%.