"Швабе" договорился о взаимодействии c Российским экспортным центром

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию Ростех) заключил соглашение о взаимодействии c Российским экспортным центром (РЭЦ) с целью укрепления своих экспортных позиций, сообщает пресс-служба холдинга.

В рамках заключенного соглашения центр будет оказывать финансовое, правовое, страховое, информационное и консультационное сопровождение различных экспортных проектов "Швабе". Со стороны "Швабе" данный документ подписал заместитель генерального директора Иван Ожгихин, со стороны РЭЦ — глава группы компаний Российского экспортного центра Петр Фрадков.

"По итогам за 2016 год доля экспорта в общей выручке холдинга составила 28%. Уверен, что благодаря сотрудничеству с Российским экспортным центром нам удастся существенно укрепить свои позиции на зарубежных рынках", — заявил Ожгихин.

По словам Фрадкова, применяемые на предприятиях "Швабе" технологии обладают большим экспортным потенциалом.

"Развитие экспорта высокотехнологичной продукции является одним из приоритетов в деятельности РЭЦ, поэтому сотрудничество с холдингом "Швабе" является для нас важнейшим шагом в этом направлении. Уникальные технологии "Швабе" обладают, вне всякого сомнения, огромным экспортным потенциалом, и могут сыграть значительную роль в формировании имиджа России как производителя высокотехнологичной продукции", — подчеркнул глава группы РЭЦ.

АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) — государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке правительства Российской Федерации. Центр представляет собой "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами.