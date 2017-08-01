Посол в России рассказал об участии Израиля в совместных проектах в АПК

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Израиль изучает создание совместных с Россией проектов в АПК под Воронежем и в Татарстане, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Гарри Корен.

В ноябре 2016 года РФ и Израиль подписали дорожную карту сотрудничества в сфере сельского хозяйства, предполагающую создание совместных пилотных проектов в сфере молочного производства.

"Россия – большая страна. Нам предложили начать в Воронежской области или Татарстане, потому что там есть передовой опыт, это сильные регионы. Мы ответили – ради бога. Сейчас все эти вопросы будут прорабатываться", — сказал Корен.

Он добавил, что "за последние три-четыре месяца состоялись три визита израильских делегаций в регионы России", в том числе в Воронежскую область и в Татарстан.

"Есть интерес передовых израильских компаний в области технологий молочного животноводства. Мы получили хорошие отзывы, и сейчас ведется доработка (проектов). Я надеюсь, что в следующем году уже можно будет увидеть результаты своими глазами", — отметил посол.

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