В Дагестане произвели свыше 65 тысяч тонн мяса за первое полугодие

МАХАЧКАЛА, 1 авг — РИА Новости. Свыше 65 тысяч тонн мяса произведено в первом полугодии 2017 года во всех категориях хозяйств Дагестана — рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103%, сообщает Минсельхоз республики.

Для увеличения производства мяса в Дагестане в рамках приоритетного проекта развития "Эффективный АПК" в 2016 году были введены в эксплуатацию цеха по убою и переработке мяса баранины общей проектной мощностью около 30 тонн в сутки, а также по приему и первичной обработке более 300 тысяч овечьих шкур в год, говорится в пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день около половины производимой в Дагестане продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Республика занимает лидирующее место в стране по количеству голов МРС. Их число во всех категориях хозяйств составляет более 5 миллионов. Общее количество поголовья КРС — свыше миллиона голов.

"Перерабатывающие предприятия Дагестана в течение нескольких лет сумели заметно расширить ассортимент продукции. Кроме того, появилось много колбасной и мясной продукции под маркой "Халяль". Мясопродукты, произведенные такими предприятиями, как "Махачкалинский поставляются в торговые сети не только в регионе, но и за его пределами", — отмечается в сообщении.

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