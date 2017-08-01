Кремль подтвердил, что не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Кремль в очередной раз подтвердил, что не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра".
"Существуют арбитражные процессы, существует деятельность независимого мегарегулятора, существует руководство этого банка, которое отстаивает в судебном порядке свои права. И здесь нет поля для вмешательства Кремля", — добавил Песков. Ранее он уже заявлял, что Кремль не вмешивается в ситуацию вокруг "Югры" и не дает оценок действиям Банка России.
ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры". Регулятор счел невозможным спасение "Югры", в которой с 10 июля работала временная администрация из АСВ: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам. Основные названные регулятором причины: финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение "Югрой" введенных в отношении нее ограничений. Отрицательный капитал "Югры" на 22 июля составил 7,04 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе, 25 июля, зарегистрировал заявление банка "Югра", в котором кредитная организация требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ.
Основным владельцем банка является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков, с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.
О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>