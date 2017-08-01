Кремль подтвердил, что не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Кремль в очередной раз подтвердил, что не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра".

"Нет, еще раз повторяю: Кремль не вмешивается в это", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, продолжают ли в Кремле следить за ситуацией вокруг "Югры" и не хотят ли прояснить позицию Генпрокуратуры.

"Существуют арбитражные процессы, существует деятельность независимого мегарегулятора, существует руководство этого банка, которое отстаивает в судебном порядке свои права. И здесь нет поля для вмешательства Кремля", — добавил Песков. Ранее он уже заявлял, что Кремль не вмешивается в ситуацию вокруг "Югры" и не дает оценок действиям Банка России.

ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры". Регулятор счел невозможным спасение "Югры", в которой с 10 июля работала временная администрация из АСВ: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам. Основные названные регулятором причины: финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение "Югрой" введенных в отношении нее ограничений. Отрицательный капитал "Югры" на 22 июля составил 7,04 миллиарда рублей.

Бывший президент банка Алексей Нефедов заявил РИА Новости, что причины отзыва лицензии банка "Югра", указанные Центробанком, не соответствуют действительности. По его словам, акционеры и топ-менеджмент банка "Югра" будут отстаивать свои права в суде. Первое рассмотрение дела в арбитражном суде назначено уже на 15 августа, уточнил он.

Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе, 25 июля, зарегистрировал заявление банка "Югра", в котором кредитная организация требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ.

Основным владельцем банка является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков, с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>