Более 1300 работников предприятия "Швабе" повысят квалификацию в 2017 году

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 1300 сотрудников Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в холдинг "Швабе") повысят в 2017 году профессиональную квалификацию на внутрикорпоративных курсах, семинарах и тренингах в различных учебных заведениях России, сообщает пресс-служба холдинга.

В холдинге "Швабе" создана система подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала, которая включает в себя программы для всех заинтересованных категорий. Так, в 2016 году каждый третий сотрудник УОМЗ повысил свою квалификацию, сообщили в холдинге.

На предприятии, в частности, активно развивается внутрикорпоративная система дистанционного обучения — в 2016 году ее освоили 528 работников УОМЗ.

"Мы стремимся привлекать, развивать и сохранять сотрудников, владеющих современными знаниями и передовыми технологиями, способных к генерированию новых идей, саморазвитию и творческой реализации. Для воплощения этой цели на предприятии создана целостная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации талантливых работников", — комментирует генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.